KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse samedi 26 septembre 2026.
Toulouse
KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Deux ans après sa première apparition, particulièrement applaudie, au festival, Karla Martínez est de retour.
Personnalité rayonnante, forte d’une double formation classique (elle a été élève de Dmitri Bashkirov) et jazz, elle invite à un récital tout imprégné du soleil et des rythmes de sa Havane natale.
Au programme
– HEITOR VILLA-LOBOS
– MANUEL DE FALLA
– FEDERICO MOMPOU
– CARLOS GUASTAVINO
– ERNESTO LECUONA
– XAVIER MONTSALVATGE
– TANIA LEÓN
– ANA MARÍA CALUFF
– JOSÉ MARÍA VITIER
– ERNESTO OLIVA
– ALDO LÓPEZ GAVILÁN 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com
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English :
Two years after her acclaimed debut at the festival, Karla Martínez is back.
L’événement KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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