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KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Place des Jacobins

Adresse : CLOITRE DES JACOBINS

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 40 15 Tarif de base plein tarif

Toulouse

KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Deux ans après sa première apparition, particulièrement applaudie, au festival, Karla Martínez est de retour.
Personnalité rayonnante, forte d’une double formation classique (elle a été élève de Dmitri Bashkirov) et jazz, elle invite à un récital tout imprégné du soleil et des rythmes de sa Havane natale.

Au programme
– HEITOR VILLA-LOBOS
– MANUEL DE FALLA
– FEDERICO MOMPOU
– CARLOS GUASTAVINO
– ERNESTO LECUONA
– XAVIER MONTSALVATGE
– TANIA LEÓN
– ANA MARÍA CALUFF
– JOSÉ MARÍA VITIER
– ERNESTO OLIVA
– ALDO LÓPEZ GAVILÁN 15  .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05  contact@pianojacobins.com

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English :

Two years after her acclaimed debut at the festival, Karla Martínez is back.

L’événement KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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