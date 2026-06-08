KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Deux ans après sa première apparition, particulièrement applaudie, au festival, Karla Martínez est de retour.

Personnalité rayonnante, forte d’une double formation classique (elle a été élève de Dmitri Bashkirov) et jazz, elle invite à un récital tout imprégné du soleil et des rythmes de sa Havane natale.

Au programme

– HEITOR VILLA-LOBOS

– MANUEL DE FALLA

– FEDERICO MOMPOU

– CARLOS GUASTAVINO

– ERNESTO LECUONA

– XAVIER MONTSALVATGE

– TANIA LEÓN

– ANA MARÍA CALUFF

– JOSÉ MARÍA VITIER

– ERNESTO OLIVA

– ALDO LÓPEZ GAVILÁN 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

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English :

Two years after her acclaimed debut at the festival, Karla Martínez is back.

L’événement KARLA MARTINEZ (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE