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KARMA BOOM IMPERTINANT.ES Nantes

jeudi 27 août 2026 · IMPERTINANT.ES · Nantes

KARMA BOOM IMPERTINANT.ES Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:00
Lieu
IMPERTINANT.ES
Adresse
17 rue de la Tour d'Auvergne, 44200 Nantes
Ville
44007 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 20:00 – 23:00
Gratuit : non  Tout public 

Unies par le Karma ! Ces six femmes aux personnalités bigarrées et bagarreuses brodent autour de l’harmonie des voix et des mots.Pas de répertoire ni de langue de prédilection pour la bande, mais un set de reprises tiré à quatre épingles, aux arrangements habiles.Elles ne se ressemblent pas, elles s’assemblent, pour former KARMA BOOM.FB KARMA BOOM

IMPERTINANT.ES Nantes 44007


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