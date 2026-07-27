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KARMA BOOM IMPERTINANT.ES Nantes
jeudi 27 août 2026 · IMPERTINANT.ES · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 20:00 – 23:00
Gratuit : non Tout public
Unies par le Karma ! Ces six femmes aux personnalités bigarrées et bagarreuses brodent autour de l’harmonie des voix et des mots.Pas de répertoire ni de langue de prédilection pour la bande, mais un set de reprises tiré à quatre épingles, aux arrangements habiles.Elles ne se ressemblent pas, elles s’assemblent, pour former KARMA BOOM.FB KARMA BOOM
IMPERTINANT.ES Nantes 44007
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