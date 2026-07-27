Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 20:00 – 23:00

Gratuit : non Tout public

Unies par le Karma ! Ces six femmes aux personnalités bigarrées et bagarreuses brodent autour de l’harmonie des voix et des mots.Pas de répertoire ni de langue de prédilection pour la bande, mais un set de reprises tiré à quatre épingles, aux arrangements habiles.Elles ne se ressemblent pas, elles s’assemblent, pour former KARMA BOOM.FB KARMA BOOM

IMPERTINANT.ES Nantes 44007



Afficher la carte du lieu IMPERTINANT.ES et trouvez le meilleur itinéraire

