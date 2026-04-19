« K’ART 2 SIÈCLE – COMMÉMORATION MARRONNE 2026 » : Évènement de clôture du programme K’ART 2 SIÈCLE Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes
« K’ART 2 SIÈCLE – COMMÉMORATION MARRONNE 2026 » : Évènement de clôture du programme K’ART 2 SIÈCLE Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:00 – 22:00
Gratuit : oui Plus d’informations : https://www.lesstudiosbellarue17.com Tout public
Dans le cadre du lancement du programme K’ART 2 SIÈCLE, le Cercle du Marronnage propose :Évènement de clôture du programme K’ART 2 SIÈCLE, dédié au poète, dramaturge et président de Passerelle Noire, Marcel Zang, à l’occasion des 10 ans de sa disparition.Par Le Cercle du Marronnage et Les Studios Bellarue 17, en partenariat avec le MIR-CRCH et Le Lotus de l’Ouest
Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes 44100
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