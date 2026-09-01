Kate Clover et Annie Taylor au Point Ephémère Le Point Ephémère Paris
samedi 26 septembre 2026 · Le Point Ephémère · Paris
Informations pratiques
Kate Clover
Kate Clover est une auteure-compositrice-interprète originaire de Los Angeles, en Californie. Inspirée par la ville qui l’a vue grandir, depuis la lignée locale de groupes tels que X, Germs et The Gun Club jusqu’à la misère glamour des rues du centre-ville, Clover explore les subtilités de la découverte de soi, de la création de soi et de la préservation de soi dans ce lieu où les rêves naissent pour mourir. Avec son énergie débordante et la force crépitante de ses poings levés en signe de défi, la musique de Clover est le cri de ralliement d’une tueuse née. Clover est une figure électrique, une héroïne underground de nouvelle génération pour les croyants en devenir.
Annie Taylor
Le quatuor Annie Taylor, mené par une chanteuse, s’est rapidement taillé une place dans le paysage rock moderne grâce à sa fusion dynamique d’influences grunge, indie rock et psychédéliques. Composé de Gini Jungi (chant, guitare), Tobias Arn (guitare), Michael Mutter (basse) et Daniel Bachmann (batterie), le groupe tire son nom fantaisiste de la première femme à avoir survécu à une descente des chutes du Niagara dans un tonneau.
Connu pour ses concerts électrisants, Annie Taylor a effectué de nombreuses tournées à travers l’Europe, se forgeant une réputation grâce à ses performances très énergiques.
Samedi 26 septembre, le Point Ephémère accueille deux artistes issus de la scène rock indé internationale : Kate Clover et Annie Taylor.
Le samedi 26 septembre 2026
de 20h00 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T23:00:00+02:00
Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
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