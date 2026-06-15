Katia et Marielle Labeque Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
Katia et Marielle Labeque Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement mardi 6 octobre 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Katia et Marielle Labeque
Mardi 6 octobre 2026 de 20h à 22h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 22:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Et si la compositrice était l’avenir du compositeur ?
Katia Labèque, piano
Marielle Labèque, piano
55 ans qu’elles sont sur scène, unies à la vie à la mort pour la musique. Enthousiastes et perfectionnistes, elles débordent d’imagination et de créativité dans des programmes audacieux et évidents, toujours fidèles à leur belle histoire d’amour avec le public.
À quatre mains, comme lorsqu’elles étudiaient avec leur mère à Bayonne, ou à deux pianos, ainsi qu’elles ont conquis le monde, l’intense Katia et la douce Marielle célèbrent l’éternel féminin. Sous leurs doigts, Fanny Mendelssohn tient la dragée haute à Felix, Nina Simone se mesure à Bernstein et Hélène de Montgeroult n’a pas à rougir devant Fauré.
PROGRAMME
À quatre mains Of a Bright Garden
Pièces de Felix et Fanny Mendelssohn, Hélène de Montgeroult,
Marie Jaëll, Gabriel Fauré et Maurice Ravel.
À deux pianos Wild is the Wind
Pièces de Claude Debussy, Grażyna Bacewicz,
Leonard Bernstein, Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou,
Margaret Bonds, Nina Simone et Bryce Dressner .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
What if the female composer were the future of the composer?
L’événement Katia et Marielle Labeque Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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