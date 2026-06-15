Katia et Marielle Labeque Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Katia et Marielle Labeque

Mardi 6 octobre 2026 de 20h à 22h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06 22:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Et si la compositrice était l’avenir du compositeur ?

Katia Labèque, piano

Marielle Labèque, piano



55 ans qu’elles sont sur scène, unies à la vie à la mort pour la musique. Enthousiastes et perfectionnistes, elles débordent d’imagination et de créativité dans des programmes audacieux et évidents, toujours fidèles à leur belle histoire d’amour avec le public.

À quatre mains, comme lorsqu’elles étudiaient avec leur mère à Bayonne, ou à deux pianos, ainsi qu’elles ont conquis le monde, l’intense Katia et la douce Marielle célèbrent l’éternel féminin. Sous leurs doigts, Fanny Mendelssohn tient la dragée haute à Felix, Nina Simone se mesure à Bernstein et Hélène de Montgeroult n’a pas à rougir devant Fauré.



PROGRAMME

À quatre mains Of a Bright Garden

Pièces de Felix et Fanny Mendelssohn, Hélène de Montgeroult,

Marie Jaëll, Gabriel Fauré et Maurice Ravel.

À deux pianos Wild is the Wind

Pièces de Claude Debussy, Grażyna Bacewicz,

Leonard Bernstein, Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou,

Margaret Bonds, Nina Simone et Bryce Dressner .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

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English :

What if the female composer were the future of the composer?

L’événement Katia et Marielle Labeque Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille