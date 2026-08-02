Informations pratiques

À l’occasion de la sortie de son dernier album « This Is New », le trio de Katia Schiavone vous invite à un concert où compositions originales et improvisation se rencontrent dans un univers à la fois moderne, sensible et vibrant.

Porté par une écoute profonde entre les musiciens, « This Is New » explore de nouvelles couleurs sonores tout en restant fidèle à l’esprit du jazz : liberté, interaction et émotion. Chaque morceau raconte une histoire, entre énergie, lyrisme et spontanéité.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Concetta Schiavone : guitare ; Fabien Marcoz : contrebasse ; Philippe Soirat : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Le Katia Schiavone trio, avec son nouvel album « This Is New », vous plonge dans un univers vibrant où compositions originales et improvisation s’entrelacent avec brio.

Le mardi 13 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 13 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-14T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-13T19:30:00+02:00_2026-10-13T20:30:00+02:00;2026-10-13T21:30:00+02:00_2026-10-13T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/katia-schiavone-trio contact@38riv.com



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