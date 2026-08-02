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Katia Schiavone trio, Nouvel album « This Is New » au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

mercredi 14 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Katia Schiavone trio, Nouvel album « This Is New » au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 24€ à 27€<br>Tarif sur place : 27€ à 30€</p>

À l’occasion de la sortie de son dernier album « This Is New », le trio de Katia Schiavone vous invite à un concert où compositions originales et improvisation se rencontrent dans un univers à la fois moderne, sensible et vibrant.

Porté par une écoute profonde entre les musiciens, « This Is New » explore de nouvelles couleurs sonores tout en restant fidèle à l’esprit du jazz : liberté, interaction et émotion. Chaque morceau raconte une histoire, entre énergie, lyrisme et spontanéité.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Concetta Schiavone : guitare ; Fabien Marcoz : contrebasse ; Philippe Soirat : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Le Katia Schiavone trio, avec son nouvel album « This Is New », vous plonge dans un univers vibrant où compositions originales et improvisation s’entrelacent avec brio.
Le mardi 13 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 13 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-14T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-13T19:30:00+02:00_2026-10-13T20:30:00+02:00;2026-10-13T21:30:00+02:00_2026-10-13T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/katia-schiavone-trio contact@38riv.com


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