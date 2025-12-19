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kayak à Garavet Plaine de Garavet Allassac

kayak à Garavet Plaine de Garavet Allassac

kayak à Garavet Plaine de Garavet Allassac vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Plaine de Garavet

Adresse : Garavet, Rives de Vézère

Ville : 19240 Allassac

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Allassac

kayak à Garavet

Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

2 séances d’une heure de 14h à 15h et de 15h à 16h les vendredis pour des groupes de 10 personnes.
Réservations obligatoires. A partir de 7 ans Tarif/activité 5€.   .

Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 

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English : kayak à Garavet

L’événement kayak à Garavet Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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