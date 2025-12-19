kayak à Garavet Plaine de Garavet Allassac
kayak à Garavet Plaine de Garavet Allassac vendredi 17 juillet 2026.
Allassac
kayak à Garavet
Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
2 séances d’une heure de 14h à 15h et de 15h à 16h les vendredis pour des groupes de 10 personnes.
Réservations obligatoires. A partir de 7 ans Tarif/activité 5€. .
Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : kayak à Garavet
L’événement kayak à Garavet Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
À voir aussi à Allassac (Corrèze)
- Ciné-club Mr Turner rue porte du petit garavet Allassac 19 mai 2026
- Yoga du rire Route de la Plaine Allassac 22 mai 2026
- Atelier d’écriture Allassac 23 mai 2026
- Voyage sonore au coeur du vivant Route de la Plaine Allassac 23 mai 2026
- Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison Allassac 23 mai 2026