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tir à l’arc à garavet Plaine de Garavet Allassac

tir à l’arc à garavet Plaine de Garavet Allassac

tir à l’arc à garavet Plaine de Garavet Allassac jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Plaine de Garavet

Adresse : Garavet, Rives de Vézère

Ville : 19240 Allassac

Département : Corrèze

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Allassac

tir à l’arc à garavet

Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 15:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

2 séances d’une heure de 14h à 15h et de 15h à 16h les jeudis pour des groupes de 10 personnes.
Réservations obligatoires 05 55 84 73 54. A partir de 7 ans Tarif/activité 5€.   .

Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 

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English : tir à l’arc à garavet

L’événement tir à l’arc à garavet Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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