Stand Up Paddle Plaine de Garavet Allassac
Stand Up Paddle Plaine de Garavet Allassac mardi 14 juillet 2026.
Allassac
Stand Up Paddle
Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-23 2026-08-30
2 séances d’une heure de 14h à 15h et de 15h à 16h les mardis et dimanches pour des groupes de 10 personnes. Réservations obligatoires. 05 55 84 73 54. A partir de 7 ans Tarif/activité 5€. .
Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54
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English : Stand Up Paddle
L’événement Stand Up Paddle Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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