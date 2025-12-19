Stand Up Paddle Plaine de Garavet Allassac

Allassac

Stand Up Paddle

Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-23 2026-08-30

2 séances d’une heure de 14h à 15h et de 15h à 16h les mardis et dimanches pour des groupes de 10 personnes. Réservations obligatoires. 05 55 84 73 54. A partir de 7 ans Tarif/activité 5€. .

Plaine de Garavet Garavet, Rives de Vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54

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English : Stand Up Paddle

L’événement Stand Up Paddle Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme