Kayak Cap vers l’îlot Saint-Michel Rond-Point de l’Équinoxe Fréhel

Fréhel

Kayak Cap vers l’îlot Saint-Michel

Rond-Point de l’Équinoxe Centre nautique Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Balade autour de l’îlot Saint-Michel en kayak, rocher chargé d’histoire où domine sa chapelle rénovée. À partir de 12 ans. Niveau débutant. .

Rond-Point de l’Équinoxe Centre nautique Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 55 47

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English :

L’événement Kayak Cap vers l’îlot Saint-Michel Fréhel a été mis à jour le 2026-05-29 par Syndicat des Caps