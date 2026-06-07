Kazdoura en concert (côté Records) Supersonic Records Paris
Kazdoura en concert (côté Records) Supersonic Records Paris jeudi 11 juin 2026.
Take Me Out présente…
Kazdoura en concert !
KAZDOURA
(psychpop · Toronto, CAN)
Kazdoura, qui signifie « flâner » en arabe levantin, incarne l’esprit d’exploration, la nostalgie et le groove. Fondé à Toronto par la chanteuse syrienne Leen Hamo et le multi-instrumentiste libanais John Abou Chacra, le duo crée un son qui fait le pont entre la musique arabe moderne et traditionnelle et le psychédélisme, le funk et la soul. Leur musique dégage une atmosphère psychédélique et soul teintée de vintage, avec la voix éthérée et ornementée de Leen qui s’élève au-dessus d’arrangements luxuriants et hypnotiques.
Leur premier album, Ghoyoum, a dépassé le million de streams, ce qui leur a valu d’être nominés dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste » aux Canadian Folk Music Awards 2025 et aux CFMA. Ils ont reçu le prix du « Meilleur album de l’année » aux Ontario Folk Music Awards, où ils ont également remporté le prix du « Meilleur clip vidéo de l’année ».
Après s’être produit à travers le Canada, le Royaume-Uni et l’Égypte, et avoir participé aux festivals WOMEX, Mundial Montréal et APAP, Kazdoura continue d’étendre sa présence internationale tout en travaillant sur son deuxième album très attendu.
Jeudi 11 Juin 2026
• Ouverture des portes à 20h
• Bar sur place
• Prévente à 21,12€ / 25€ sur place
• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal
Kazdoura incarne l’esprit d’exploration, la nostalgie et le groove. Le duo crée un son qui fait le pont entre la musique arabe moderne et traditionnelle et le psychédélisme, le funk et la soul.
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 21.12 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:30:00+02:00
Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4ZyGvcDM8 https://fb.me/e/4ZyGvcDM8
Afficher la carte du lieu Supersonic Records et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Vide-grenier des Amandiers Amandiers – Menilmontant PARIS 7 juin 2026
- 24e Grand vide-greniers rues Pixérécourt et de Belleville Rue Pixérécourt & rue de Belleville à Paris 20e Paris 7 juin 2026
- La Course des héros Domaine de Saint-Cloud Paris 7 juin 2026
- 5ème Vide-greniers dimanche 7 juin 2026 rue du Groupe Manouchian, dans le 20ème Saint-Fargeau Paris 7 juin 2026
- 2ème édition de la course « La Fusion » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS 7 juin 2026