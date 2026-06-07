Kazdoura en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Kazdoura en concert !

KAZDOURA

(psychpop · Toronto, CAN)

Kazdoura, qui signifie « flâner » en arabe levantin, incarne l’esprit d’exploration, la nostalgie et le groove. Fondé à Toronto par la chanteuse syrienne Leen Hamo et le multi-instrumentiste libanais John Abou Chacra, le duo crée un son qui fait le pont entre la musique arabe moderne et traditionnelle et le psychédélisme, le funk et la soul. Leur musique dégage une atmosphère psychédélique et soul teintée de vintage, avec la voix éthérée et ornementée de Leen qui s’élève au-dessus d’arrangements luxuriants et hypnotiques.

Leur premier album, Ghoyoum, a dépassé le million de streams, ce qui leur a valu d’être nominés dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste » aux Canadian Folk Music Awards 2025 et aux CFMA. Ils ont reçu le prix du « Meilleur album de l’année » aux Ontario Folk Music Awards, où ils ont également remporté le prix du « Meilleur clip vidéo de l’année ».

Après s’être produit à travers le Canada, le Royaume-Uni et l’Égypte, et avoir participé aux festivals WOMEX, Mundial Montréal et APAP, Kazdoura continue d’étendre sa présence internationale tout en travaillant sur son deuxième album très attendu.

Jeudi 11 Juin 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 21,12€ / 25€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Kazdoura incarne l’esprit d’exploration, la nostalgie et le groove. Le duo crée un son qui fait le pont entre la musique arabe moderne et traditionnelle et le psychédélisme, le funk et la soul.

Le jeudi 11 juin 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 21.12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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