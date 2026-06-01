Ke co co co ou l’écho des grenouilles, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne

Ke co co co ou l’écho des grenouilles Vendredi 19 juin, 17h00 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:45:00+02:00

Six artistes rassemble 150 personnes avec leurs voix, leurs corps, leurs émotions, pour éclairer nos rêves et nos cauchemars, et tenter de retarder la fin du monde. Très librement inspirée des Kecak, les chœurs de Bali, cette création musicale et audacieuse est présentée pour la première fois.

Tout public

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Six artistes rassemble 150 personnes avec leurs voix, leurs corps, leurs émotions. Très librement inspirée des Kecak, les chœurs de Bali.

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