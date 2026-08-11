Kecy O’Clagan à Villers-Bocage Rue Richard Lenoir Villers-Bocage
samedi 7 novembre 2026 · Rue Richard Lenoir · Villers-Bocage
Informations pratiques
Villers-Bocage
Kecy O’Clagan à Villers-Bocage
Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 21:50:00
Date(s) :
2026-11-07
Kecy O’Clagan est un trio qui revisiste des morceaux pop et folk d’inspiration celtique, mêlant violon, guitare, basse, percussions et chants. Les trois musiciens puisent librement dans le répertoire de la musique celtique ainsi que dans les standards anglo-saxons.
Kecy O’Clagan est un trio qui revisiste des morceaux pop et folk d’inspiration celtique, mêlant violon, guitare, basse, percussions et chants. Les trois musiciens puisent librement dans le répertoire de la musique celtique ainsi que dans les standards anglo-saxons. Leur univers musical oscille entre mélodies douces et rythmes entraînants. Issus d’horizons musicaux variés, ils créent un voyage sonore riche en influences et en émotions.
Masterclass avec l’école de musique l’après-midi. .
Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr
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English : Kecy O’Clagan à Villers-Bocage
Kecy O’Clagan is a trio that puts its own spin on Celtic-inspired pop and folk songs, blending violin, guitar, bass, percussion and vocals. The three musicians draw freely from the repertoire of Celtic music as well as from Anglo-Saxon standards.
L’événement Kecy O’Clagan à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité
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