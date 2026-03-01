Keep it raw Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Keep it raw

Vendredi 13 mars 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-13 22:30:00

fin : 2026-03-13 03:30:00

2026-03-13

Le festival Keep It Raw, porté par Undergroove, investit le Makeda ! L’événement est le point de convergence des passionnés de danse, de musique et de culture urbaine avec une série de battles, de soirées festives, de cours de danse et de talks…

Première étape du get down la soirée. Parce que le Hip hop vient aussi du club et on ne peut pas ne pas rendre hommage à cette facette de la culture.



Vu que le Hip hop est une culture afro-descendante, il a été influencé par plein de musiques différentes, donc on va jouer avec les styles juste pour que vous puissiez vous lâcher complètement.



Come and trust the dj’s. Your body gonna respond.



SKY (SOW)

Originaire d’Abidjan et basé à Paris, SKYSOW fusionne afro, hip hop, RnB, baile funk et UK garage avec une maîtrise redoutable.

Chaque set est un voyage transitions fluides, sélections audacieuses et énergies venues d’ailleurs. Derrière les platines, il transforme le dancefloor en espace de connexion et de pure enjaillement.



Doza (M. Town Circle)

Doza, digger, danseur et co-fondateur du collectif de DJs M. Town Circle, est un artiste passionné de musique électronique qui s’inspire des scènes de Chicago, Detroit et NYC. Il défend une vision authentique et underground de la House Music sous toutes ses formes.





PAKDJEEN (TWERKISTAN)

Ancien Bboy, beatmaker visionnaire et figure du rap marseillais des années 2000, il te balance un son afro futuriste ultra dansant, entre afrohouse, kuduro, batida, house et afrobeats. Un set incandescent, au groove en perpétuelle accélération.



Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

English :

