KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans ! ZENITH DE PAU Pau
KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans ! ZENITH DE PAU Pau dimanche 1 mars 2026.
KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans !
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Kendji Girac Tournée Anniversaire Nos 10 ans !
Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit ! .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
English : KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans !
German : KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans !
Italiano :
Espanol : KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans !
L’événement KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans ! Pau a été mis à jour le 2025-01-10 par OT Pau