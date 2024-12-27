KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans ! ZENITH DE PAU Pau

KENDJI GIRAC Tournée Anniversaire Nos 10 ans !

Kendji Girac Tournée Anniversaire Nos 10 ans !

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

