KEREN ANN EN CONCERT Théâtre National de Bretagne Rennes Jeudi 7 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine

L’auteure, compositrice, interprète, Keren Ann revient au TNB pour sa tournée « Paris Amour », son 10e album studio porté par son écriture lumineuse et poétique et ses arrangements rock et éclectiques.

Artiste associée, Keren Ann revient régulièrement au TNB, en solo ou accompagnée par les musiciens de l’ONB pour une version inédite et orchestrale de son album « Bleue » en 2019, avec le Quatuor Debussy en 2022, ou encore à l’Opéra de Rennes pour la création de « Red Waters », opéra composé avec Bardi Jóhannsson avec lequel elle forme le duo Lady & Bird.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T22:00:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/keren-ann-en-concert

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



