Keren Ann Festival Éclats d’Émail 2026 Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Limoges

Keren Ann Festival Éclats d’Émail 2026

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Keren Ann revient sur scène avec Paris Amour , son dixième album studio qui célèbre ses 25 ans de carrière. S’inscrivant dans un registre sensible oscillant entre rock et mélancolie, elle reste fidèle à son art, elle y déploie un songwriting riche et précis, où chaque mot semble porter une émotion à la fois personnelle et universelle.

Depuis 25 ans, elle avance sans masque : une voix sincère et expressive, des textes parfois crus mais toujours justes, une élégance sonore qui lui appartient. Globe-trotteuse, elle a vu du pays, mais c’est à Paris, sa ville de cœur, qu’elle revient toujours.

Paris Amour est plus qu’un disque, c’est un manifeste intime où se croisent amis, amours, enfants, souvenirs et paysages. Chaque chanson est une scène, chaque refrain une déclaration. .

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Keren Ann Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Keren Ann Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole