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Kermesse La grande boom Courchevel Le Praz Courchevel Le Praz Courchevel

mercredi 19 août 2026 · Courchevel Le Praz · Courchevel

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Courchevel Le Praz
Adresse
Alpinium
Ville
73120 Courchevel
Département
Savoie
Tarif

Courchevel

Kermesse La grande boom Courchevel Le Praz

Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Retrouvons-nous pour une journée festive et pleine de bonne humeur à l’occasion de notre grande kermesse familiale !
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Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29  info@courchevel.com

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English : Summer Fair The Big Party Courchevel Le Praz

Let’s get together for a fun-filled day of family fun!

L’événement Kermesse La grande boom Courchevel Le Praz Courchevel a été mis à jour le 2026-07-31 par Courchevel Tourisme

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