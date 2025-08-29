Kermesse Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Kermesse Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu jeudi 26 mars 2026.

Kermesse Le Cargo

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Le collectif La Cabale présente son nouveau spectacle haut en couleurs « Kermesse », le jeudi 26 mars 2026 à 20h30 au Cargo à Segré.

Le monde est en crise, et nous sommes nés dedans. C’est à nous de le changer, c’est une évidence… Et si on commençait par une chenille ?

La chenille est une danse où des gens qui ne se connaissent pas, se prennent par les épaules, regardent dans le même sens et deviennent un peuple. Kermesse

Faire la chenille tous ensemble un soir de représentation. Le projet est simple et pourtant ce rituel festif, en apparence anodin, est source de puissante réaction rejet, plaisir, euphorie. Pour certains, on touche même à la tradition. Avec la chenille pour point de départ, le collectif La Cabale questionne notre rapport au ridicule et à la honte et fait de cette danse un sujet politique, sociologique et écologique.

Kermesse pourrait être une expérience sociale. Serions-nous capables d’amorcer une réconciliation nationale autour d’une danse ? Et si pour sauver le monde, il fallait commencer par se sauver de soi ? .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

English :

The La Cabale collective presents its colorful new show « Kermesse » on Thursday March 26, 2026 at 8:30pm at Le Cargo in Segré.

German :

Das Kollektiv La Cabale präsentiert seine neue farbenfrohe Show « Kermesse » am Donnerstag, den 26. März 2026 um 20:30 Uhr im Cargo in Segré.

Italiano :

Il collettivo La Cabale presenta il suo nuovo coloratissimo spettacolo « Kermesse » giovedì 26 marzo 2026 alle 20.30 presso Le Cargo di Segré.

Espanol :

El colectivo La Cabale presenta su nuevo y colorido espectáculo « Kermesse » el jueves 26 de marzo de 2026 a las 20.30 h en Le Cargo de Segré.

L’événement Kermesse Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme Anjou bleu