Kermesse paroissiale Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Kermesse paroissiale

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

2026-07-05

En participant à cette 75ème kermesse, par vos dons et vos achats, vous soutenez votre paroisse. Soyez-en remerciés !

Organisé par la paroisse avec messe en plein air, apéritif, buvette, repas, sandwicherie, vente gâteaux et crêpes. .

English :

By taking part in this 75th kermesse, through your donations and purchases, you are supporting your parish. Thank you for your support!

