Kermesse paroissiale Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost
Kermesse paroissiale Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost dimanche 5 juillet 2026.
Kermesse paroissiale
Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
En participant à cette 75ème kermesse, par vos dons et vos achats, vous soutenez votre paroisse. Soyez-en remerciés !
Organisé par la paroisse avec messe en plein air, apéritif, buvette, repas, sandwicherie, vente gâteaux et crêpes. .
Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 19 14 01 presbytere3@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By taking part in this 75th kermesse, through your donations and purchases, you are supporting your parish. Thank you for your support!
L’événement Kermesse paroissiale Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65