Kermesse paroissiale et vide greniers Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Kermesse paroissiale et vide greniers

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

2026-07-05

En participant à cette 74ème kermesse, par vos dons et vos achats, vous soutenez votre paroisse. Soyez-en remerciés !

Vous pouvez dès maintenant déposer dans les églises de la paroisse vos différents objets (objets divers pour la brocante, etc…).

Organisé par la paroisse avec messe en plein air, apéritif, buvette, repas, sandwicherie, vente gâteaux et crêpes ainsi que le vide grenier. .

+33 6 19 19 14 01 presbytere3@wanadoo.fr

English :

By taking part in this 74th kermesse, through your donations and purchases, you are supporting your parish. Thank you very much!

You can now drop off your various items in the parish churches (various objects for the flea market, etc…).

