Kermesse Saint-Romain-Lachalm
Kermesse Saint-Romain-Lachalm samedi 27 juin 2026.
Kermesse
Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Nous sommes ravis de vous accueillir à cette journée festive organisée par l’apel. Un moment chaleureux pour se retrouver en familles.
Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
We’re delighted to welcome you to this festive day organized by the apel. A warm moment for families to get together.
L’événement Kermesse Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme