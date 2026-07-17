Kermesse traditionnelle bretonne, Gou’Mikel, Place Lindenfels, Moëlan-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Place Lindenfels · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Kermesse traditionnelle bretonne, Gou’Mikel Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Lindenfels Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Gou’Mikel (Gouel Mikael, ou Saint Michel), d’une nom d’une ancienne fête traditionnelle de fin d’été
Danse, musique, spectacles, jeux traditionnels et petite restauration.
Avec la participation des Cercles celtiques de Riec-sur-Bélon (Bleunioù Lann an Aven) et Moëlan-sur-Mer (Molan Douar ar Mor), des accordéonistes « Moëlan à vent », des chanteurs.euses de l’association Lagadenn, des enfants de l’école bilingue de Kermoulin ainsi que de l’Aven & District Pipe Band (nouveauté cette année).
Jeux traditionnels en libre service.
Mini fest-deiz.
Place Lindenfels Place de Lindenfels, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne https://www.moelan-sur-mer.bzh/agenda/jep2024/
Gou’Mikel (Gouel Mikael, ou Saint Michel), d’une nom d’une ancienne fête traditionnelle de fin d’été
©Pregomp Asambles
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