Kery James + Frs Taga Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles Bourgoin-Jallieu

vendredi 30 octobre 2026 · Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles · Bourgoin-Jallieu

Informations pratiques

Bourgoin-Jallieu

Kery James + Frs Taga

Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 00:00:00

Date(s) :

2026-10-30

En 2025, Kery James revient au Hip-Hop avec son nouvel album qui porte le nom de R.A.P comme Résistance, Amour et Poésie.

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Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 billetterie@lesabattoirs.fr

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English :

In 2025, Kery James returns to hip-hop with his new album, titled R.A.P., which stands for R%E9sistance, Amour, and Po%E9sie.

L’événement Kery James + Frs Taga Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère