Kévin Levy Cocu Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Kévin Levy Cocu Espace Julien Marseille 6e Arrondissement samedi 20 février 2027.
Marseille 6e Arrondissement
Kévin Levy Cocu
Samedi 20 février 2027 à partir de 20h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-20 20:30:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2027-02-20
Kevin Lévy transforme son histoire d’amour en histoire d’humour avec son spectacle Cocu , à l’Espace Julien Marseille !
Kevin Levy apprend qu’il est Cocu après 9 ans de relation.
A travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux.
Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch , stand-up , danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc…
Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.
La chance du cocu. .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Kevin Lévy turns his love story into a story of humor with his show Cocu , at Espace Julien Marseille!
L’événement Kévin Levy Cocu Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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