Kevin Micoud Best of Blotzheim

Kevin Micoud Best of

BEST OF, comme son nom l’indique, est un spectacle qui regroupe les meilleurs numéros de Kevin Micoud !

Ses numéros de concours, primés aux championnats de France, d’Europe, et même du monde !

Ses passages télé, “comme à la télé”… mais cette fois sous vos yeux ! Ou encore des extraits de ses spectacles CONNECT et EXPERIMENTAL.

Au-delà de son caractère unique, ce spectacle a l’avantage de fusionner deux univers très différents ceux des spectacles EXPERIMENTAL et CONNECT.

EXPERIMENTAL, c’est un mentalisme très pur, très fort. Un style épuré et direct, pour des effets marquants.

CONNECT, c’est un mentalisme moderne, à la frontière de la magie mentale, mêlant effets visuels, hologrammes, écrans et smartphones. .

