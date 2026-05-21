Khatia Buniatishvili Halle aux Grains Toulouse

Star du piano international, saluée pour sa virtuosité et sa présence, la pianiste Khatia Buniastishvili possède un jeu aussi théâtral qu’expressif. Sur scène, elle libère une énergie fulgurante, assumant tous les risques dans les répertoires qu’elle affectionne, ceux du romantisme et de la première moitié du 20e siècle.