Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Khatia Buniatishvili Halle aux Grains Toulouse

Khatia Buniatishvili Halle aux Grains Toulouse

Khatia Buniatishvili Halle aux Grains Toulouse vendredi 26 février 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 26 février 2027

Fin : vendredi 26 février 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 92€

Star du piano international, saluée pour sa virtuosité et sa présence, la pianiste Khatia Buniastishvili possède un jeu aussi théâtral qu’expressif. Sur scène, elle libère une énergie fulgurante, assumant tous les risques dans les répertoires qu’elle affectionne, ceux du romantisme et de la première moitié du 20e siècle.

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)