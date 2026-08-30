AGENDA · Saugues
Khi dao Tai-Chi vietnamien Halle des sports Saugues
lundi 21 septembre 2026 · Halle des sports · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Khi dao Tai-Chi vietnamien
Halle des sports Dojo Saugues Haute-Loire
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Par an, payable en plusieurs fois.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-21 18:15:00
fin : 2026-08-30 19:45:00
Date(s) :
2026-09-21
Khi dao Tai-Chi vietnamien
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Halle des sports Dojo Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 17 88 31
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English :
Khi dao Vietnamese Tai Chi
L’événement Khi dao Tai-Chi vietnamien Saugues a été mis à jour le 2026-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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