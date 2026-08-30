Khi dao Tai-Chi vietnamien Halle des sports Saugues

Informations pratiques

Saugues

Khi dao Tai-Chi vietnamien

Halle des sports Dojo Saugues Haute-Loire

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Par an, payable en plusieurs fois.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-21 18:15:00

fin : 2026-08-30 19:45:00

Date(s) :

2026-09-21

Khi dao Tai-Chi vietnamien

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Halle des sports Dojo Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 17 88 31

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English :

Khi dao Vietnamese Tai Chi

L’événement Khi dao Tai-Chi vietnamien Saugues a été mis à jour le 2026-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier