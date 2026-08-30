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AGENDA · Saugues

Khi dao Tai-Chi vietnamien Halle des sports Saugues

lundi 21 septembre 2026 · Halle des sports · Saugues

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Halle des sports
Adresse
Dojo
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif
180 180 180 Par an, payable en plusieurs fois.

Saugues

Khi dao Tai-Chi vietnamien

Halle des sports Dojo Saugues Haute-Loire

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Par an, payable en plusieurs fois.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-21 18:15:00
fin : 2026-08-30 19:45:00

Date(s) :
2026-09-21

Khi dao Tai-Chi vietnamien
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Halle des sports Dojo Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 17 88 31 

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English :

Khi dao Vietnamese Tai Chi

L’événement Khi dao Tai-Chi vietnamien Saugues a été mis à jour le 2026-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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