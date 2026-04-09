Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kiboko • Le Friiix Club Théâtre Paris – Villette PARIS

Kiboko • Le Friiix Club Théâtre Paris – Villette PARIS

Kiboko • Le Friiix Club Théâtre Paris – Villette PARIS jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Théâtre Paris - Villette

Adresse : 211 avenue Jean Jaurès

Ville : 75019 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Kiboko est un spectacle construit comme un Haïku. Il raconte l’histoire de Kiboko, une poupée japonaise qui vit avec sa maman et son petit chien. Un jour, Kiboko et sa maman doivent prendre le train pour Kyoto, mais leur trajet se transforme en aventure poétique jalonnée d’imprévus : danse d’ombrelles, pluie de fleurs de cerisier ou encore skateboard magique ! Arriveront-elles à l’heure pour monter dans le train ?

Un véritable voyage en musique dans un Japon imaginaire à la rencontre de l’orient et de l’occident, qui enchantera petits et grands !
Du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
payant Tout public. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00
Date(s) :

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/kiboko/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr


Afficher la carte du lieu Théâtre Paris – Villette et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)