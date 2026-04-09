Kiboko • Le Friiix Club Théâtre Paris – Villette PARIS

Kiboko est un spectacle construit comme un Haïku. Il raconte l’histoire de Kiboko, une poupée japonaise qui vit avec sa maman et son petit chien. Un jour, Kiboko et sa maman doivent prendre le train pour Kyoto, mais leur trajet se transforme en aventure poétique jalonnée d’imprévus : danse d’ombrelles, pluie de fleurs de cerisier ou encore skateboard magique ! Arriveront-elles à l’heure pour monter dans le train ?

Un véritable voyage en musique dans un Japon imaginaire à la rencontre de l’orient et de l’occident, qui enchantera petits et grands !

Du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

payant Tout public. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/kiboko/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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