Kid Francescoli Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Kid Francescoli

Samedi 5 décembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25.7 – 25.7 – 25.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

L’espace Julien présente Kid Francescoli.

Kid Francescoli est le projet du producteur marseillais Mathieu Hocine, devenu une figure majeure de l’électro-pop française.



Depuis Marseille, il façonne un son élégant, sensuel et profondément cinématographique. Dès ses débuts, il impose une identité unique mêlant synthés rétro, groove moderne et voix féminines envoûtantes.



Ses albums With Julia et It’s Happening Again installent une esthétique à la fois intime et addictive. Le tournant arrive avec Play Me Again, véritable explosion internationale.



Le titre Moon devient un hit viral mondial, cumulant des dizaines de millions de streams.



Sa musique traverse les frontières et s’invite dans de nombreux films, séries et campagnes globales. Kid Francescoli développe un univers nocturne, romantique et magnétique, immédiatement reconnaissable.



Son dernier album Sunset Blue a été salué mondialement lors d’une tournée de plus de 100 concerts, à travers les cinq continents.



En 2026, Kid Francescoli annonce un retour en studio et naturellement en live. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

Espace Julien presents Kid Francescoli.

L’événement Kid Francescoli Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille