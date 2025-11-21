Kids Rider Bike Challenge Aubagne

Kids Rider Bike Challenge

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 10h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Le Kids Rider Challenge est le premier et seul challenge en Europe entièrement dédié aux enfants passionnés de draisienne. En catégories de 2 à 5 ans, cet événement leur offre l’opportunité de se mesurer entre copains, dans une ambiance ludique et festiveEnfants

Sur une piste spécialement aménagée, nos jeunes pilotes enchaîneront les défis sur un parcours dynamique incluant modules en bois (pump track), plots colorés, rubalise et arche d’arrivée.



Catégories Les courses sont ouvertes aux draisiennes 10’’, 12’’ et 14’’, avec des classements par âge 2, 3, 4 et 5 ans, filles et garçons confondus.



Récompenses pour tous !



Podium pour les trois premiers de chaque catégorie + la première fille.

Médailles et cadeaux pour tous les participants.

Goûter offert pour recharger les batteries après l’effort.

Plaque personnalisée au prénom de l’enfant (pour toute inscription en ligne).



Un moment inoubliable pour voir les futurs champions s’amuser et se dépasser ! .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecyclingevent.com

English :

The Kids Rider Challenge is the first and only challenge in Europe entirely dedicated to children with a passion for draisienne. In categories from 2 to 5 years old, this event gives them the opportunity to compete with their friends in a fun and festive atmosphere

German :

Die Kids Rider Challenge ist die erste und einzige Challenge in Europa, die ganz den Kindern gewidmet ist, die gerne Draisinen fahren. In Kategorien von 2 bis 5 Jahren bietet diese Veranstaltung den Kindern die Möglichkeit, sich mit Freunden in einer spielerischen und festlichen Atmosphäre zu messen

Italiano :

Il Kids Rider Challenge è la prima e unica sfida in Europa interamente dedicata ai bambini che amano la draisienne. Nelle categorie dai 2 ai 5 anni, questo evento dà loro la possibilità di competere contro i loro amici in un’atmosfera divertente e festosa

Espanol :

El Kids Rider Challenge es el primer y único desafío en Europa enteramente dedicado a los niños amantes de la draisienne. En categorías de 2 a 5 años, este evento les brinda la oportunidad de competir contra sus amigos en un ambiente divertido y festivo

