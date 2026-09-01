Kill Da Beat La Place Paris

Informations pratiques

Inspiré de la culture battle et de l’esprit de partage propre aux événements de danse urbaine, ce format met au centre l’authenticité, l’énergie et la connexion avec le public.

Au programme de cet événement vous trouverez :



– Battle Only Guest : 16 danseurs reconnus de la communauté Dancehall se confrontent en face à face jusqu’au vainqueur.

Battle 2 vs 2 : danseurs émergents et reconnus se confrontent en face à face par équipes de deux.

Battle Débutant 1 vs 1 : permet aux danseurs qui débutent le freestyle de s’exprimer et de découvrir le cercle.

Concours chorégraphiques solo : Chorégraphie de 1mn30 max sur des musiques aux choix.

Concours chorégraphique duo : Chorégraphie de 2mn par binôme tout en restant dans une connexion.

DJ sets immersifs

KILL DA BEAT est un événement immersif dédié aux cultures urbaines où la danse de rue tient une place centrale. Il rassemble danseurs émergents et reconnus autour d’une énergie brute : le Dancehall est le moteur central de la soirée.

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://www.helloasso.com/associations/feeln-groove/evenements/kill-da-beat



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