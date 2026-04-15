Killt Mauvaise Pichenette La Mégisserie Saint-Junien

Saint-Junien

Killt Mauvaise Pichenette

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Plongez dans une expérience théâtrale hors du commun avec KiLLT Mauvaise Pichenette des Tréteaux de France, accessible dès 14 ans. Ici, le spectacle se vit de l’intérieur ! Dans l’atmosphère singulière d’un ancien abattoir, les mots s’invitent partout sur les murs, les objets ou même les corps, transformant l’espace en véritable terrain de jeu artistique.

Guidé par un comédien, vous êtes invité à participer activement, seul ou en groupe. Lisez, interprétez, ressentez… et passez de simple spectateur à acteur de l’histoire. En prêtant votre voix et votre énergie aux personnages, vous entrez dans un dialogue vivant avec l’artiste, qui vous accompagne tout au long de cette aventure immersive.

Une expérience originale, sensible et collective, idéale pour découvrir le théâtre autrement et oser prendre la parole ! .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

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English : Killt Mauvaise Pichenette

L’événement Killt Mauvaise Pichenette Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres de Limousin