Kim Gordon Stories for a body Collection Lambert Avignon
Kim Gordon Stories for a body Collection Lambert Avignon dimanche 24 mai 2026.
Avignon
Kim Gordon Stories for a body
Collection Lambert 5 rue Violette Avignon Vaucluse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-24
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-05-24 2026-07-04 2026-07-26 2026-09-02
Kim Gordon est une figure majeure de la scène artistique et culturelle contemporaine. Elle développe une pratique artistique expérimentale nourrie par une réflexion aussi radicale que subversive et une énergie punk hors norme.
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Collection Lambert 5 rue Violette Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 16 56 23 bienvenue@collectionlambert.com
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English : Kim Gordon Stories for a body
Kim Gordon is a major figure on the contemporary artistic and cultural scene. Her experimental artistic practice is fueled by radical, subversive thinking and an unconventional punk energy.
L’événement Kim Gordon Stories for a body Avignon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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