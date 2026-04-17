Kim Gordon Stories for a body Collection Lambert Avignon

Avignon

Kim Gordon Stories for a body

Collection Lambert 5 rue Violette Avignon Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-24

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-05-24 2026-07-04 2026-07-26 2026-09-02

Kim Gordon est une figure majeure de la scène artistique et culturelle contemporaine. Elle développe une pratique artistique expérimentale nourrie par une réflexion aussi radicale que subversive et une énergie punk hors norme.

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Collection Lambert 5 rue Violette Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 16 56 23 bienvenue@collectionlambert.com

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English : Kim Gordon Stories for a body

Kim Gordon is a major figure on the contemporary artistic and cultural scene. Her experimental artistic practice is fueled by radical, subversive thinking and an unconventional punk energy.

L’événement Kim Gordon Stories for a body Avignon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Avignon Tourisme