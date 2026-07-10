Kin’Gongolo Kiniata – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public, Personne en situation de handicap

Concert – Afropop Electrofunk Formé dans l’effervescence des rues de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le quintet Kin’Gongolo Kiniata transforme le tumulte du quotidien urbain en une symphonie brute et électrique. Ici, chaque son, chaque battement, évoque les réalités de la vie quotidienne, la violence sociale des villes livrées à la corruption, et, surtout, une soif brûlante de justice et de changement. Leur musique est façonnée à partir d’instruments fabriqués à la main, utilisant des matériaux recyclés comme des bouteilles en plastique et du métal. Cet art de la débrouille reflète leur capacité à transformer le chaos urbain en un mélange détonnant d’afropop et de punk congolais, créant une fusion explosive entre passé, présent et futur. Bebe Mingé : guitare à une corde et chœurs / Leebruno : chant et percussions métalliques / Mille Baguettes : chant et télé-drums / Ducap : chant et percussions plastiques / Djino : chant et basse à deux cordes Durée : 1h Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec ! Audiodescription pour les personnes non ou malvoyantes : Les concerts en audiodescription permettent de profiter du concert grâce à la description audio en direct. Dispositif proposé pour ce concert. Uniquement sur inscription à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03, dans la limite des places disponibles.

Jardin des douves du Château Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/douves-du-chateau-des-ducs-de-bretagne https://www.auxheuresete.com/



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