Kino Session #77 – Projection de court-métrages, Cinéma La Lanterne, Bègles
Kino Session #77 – Projection de court-métrages, Cinéma La Lanterne, Bègles mercredi 29 avril 2026.
Kino Session #77 – Projection de court-métrages Mercredi 29 avril, 19h00 Cinéma La Lanterne Gironde
Billetterie en ligne ou sur place (places limitées – inscriptions en ligne conseillée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00
Kino Session, édition 77 !
Venez visionner les courts-métrages de nos réalisateur.ices et leurs équipes!
Rendez-vous : Mercredi 29 avril 2026
⏰Ouverture des portes 19h00 – Début de la projection 20h00
Cinéma La Lanterne – 151 Bd Albert 1er, 33130 Bègles
Entrées à 5€ tarif plein, 2,50€ tarif réduit et gratuit pour les adhérents !
Places limitées :Inscrivez-vous dès à présent sur notre page Hello Asso. (Lien ci-dessous)
Au programme :
Projection de 20 courts métrages
Animations scéniques
Discussions et vote du public
Buvette et réseautage
Mais quel est le concept de Kino Session ?
Plusieurs équipes de tournage se sont lancées dans la conception de courts-métrages, avec comme base un thème et une contrainte. Après 2 mois pour écrire, tourner et monter leurs films, ils sont enfin prêts.
Venez les découvrir avec nous !
️Thème : Vengeance
Contrainte : Inversion temporelle
⏱️Chaque court-métrage dure maximum 5 minutes.
Et pour faire des films ?
Tu es au bon endroit ! Avec Kino Session, lance-toi dans la création de courts métrages. Que tu sois comédien(ne), réalisateur(rice), ingé son, monteur(se), cadreur(se), maquilleur(se), électro, machino… pro ou complètement amateur(e), commence à tourner maintenant !
Chaque projection est suivie d’un « dating »: une soirée de rencontres pour former les futures équipes de tournages. On t’invite donc à venir découvrir l’univers de Kino à la projection et surtout de guetter le prochain dating en parcourant notre agenda ou nos reseaux !
Cinéma La Lanterne 151 Bd Albert 1er, 33130 Bègles Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/kino-session-bordeaux/evenements/projection-session-77-au-cinema-la-lanterne »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/kino-session »}, {« link »: « https://kino-session.com/liens »}]
Projection des court-métrages réalisés en 2 mois par les équipes de Kino Session – 20 films, des animations et des discussions. Cinéma Court-métrage
@kino_session
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