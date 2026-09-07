KINOPOLSKA, Cinéma L’Arlequin, Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma L'Arlequin · Paris
Informations pratiques
KINOPOLSKA 17 – 20 septembre Cinéma L’Arlequin Paris
Billetterie auprès du Cinéma L’Arlequin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA
La 19e édition du festival KINOPOLSKA se tiendra du 17 au 20 septembre 2025 au cinéma L’Arlequin à Paris.
Organisé par l’Institut Polonais, ce rendez-vous incontournable du cinéma polonais attire chaque année un public curieux et passionné par une cinématographie polonaise exigeante et variée.
Programme à suivre.
Du 17 au 20 septembre / CINÉMA
Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA
Cinéma L’Arlequin, 76, rue de Rennes, Paris 6e
-> Proposé par l’Institut Polonais de Paris
Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.dulaccinemas.com/cinema/larlequin »}]
Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA KINOPOLSKA Festival du cinéma Polonais
© Institut Polonais de Paris
À voir aussi à Paris (Paris)
- « Rosas danst Rosas » de Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris 11 septembre 2026
- Rock 4 Temps – Initiation avec Fusion 4 Temps Complexe sportif Sophie Germain Paris 11 septembre 2026
- MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- Reprise séances de Hatha Yoga et vinyasa Salle de sport Bernard Lafay Paris 11 septembre 2026