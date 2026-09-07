KINOPOLSKA, Cinéma L’Arlequin, Paris

Informations pratiques

KINOPOLSKA 17 – 20 septembre Cinéma L’Arlequin Paris

Billetterie auprès du Cinéma L’Arlequin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA

La 19e édition du festival KINOPOLSKA se tiendra du 17 au 20 septembre 2025 au cinéma L’Arlequin à Paris.

Organisé par l’Institut Polonais, ce rendez-vous incontournable du cinéma polonais attire chaque année un public curieux et passionné par une cinématographie polonaise exigeante et variée.

Programme à suivre.

Du 17 au 20 septembre / CINÉMA

Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA

Cinéma L’Arlequin, 76, rue de Rennes, Paris 6e

-> Proposé par l’Institut Polonais de Paris

Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.dulaccinemas.com/cinema/larlequin »}]

Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA KINOPOLSKA Festival du cinéma Polonais

© Institut Polonais de Paris