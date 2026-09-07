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KINOPOLSKA, Cinéma L’Arlequin, Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma L'Arlequin · Paris

KINOPOLSKA, Cinéma L’Arlequin, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma L'Arlequin
Adresse
76 rue de Rennes 75006 Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
Billetterie auprès du Cinéma L'Arlequin

KINOPOLSKA 17 – 20 septembre Cinéma L’Arlequin Paris

Billetterie auprès du Cinéma L’Arlequin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA

La 19e édition du festival KINOPOLSKA se tiendra du 17 au 20 septembre 2025 au cinéma L’Arlequin à Paris.
Organisé par l’Institut Polonais, ce rendez-vous incontournable du cinéma polonais attire chaque année un public curieux et passionné par une cinématographie polonaise exigeante et variée.
Programme à suivre.

Du 17 au 20 septembre / CINÉMA
Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA
Cinéma L’Arlequin, 76, rue de Rennes, Paris 6e
-> Proposé par l’Institut Polonais de Paris

Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.dulaccinemas.com/cinema/larlequin »}]
Festival du cinéma polonais KINOPOLSKA KINOPOLSKA Festival du cinéma Polonais

© Institut Polonais de Paris

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