Kiosque en fête au square Jean Chérioux Square Jean Chérioux PARIS
Kiosque en fête au square Jean Chérioux Square Jean Chérioux PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 17h00
Chansons Française — concert, chansons française, de Trenet à Leprest
• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h00
La promenade Musique — Concert du
duo La Promenade
JUIN
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 16h00 à 17h30
concert de flûtes traversières — concert classique avec
flûtes traversières, voix,
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 09h30 à 11h30
festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents
artistiques du 15eme
• DIMANCHE 14 JUIN — de 15h30 à 18h30
Concert Jazz — standards de jazz,
blues, bossa…
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 14h00 à 17h00
Concert des élèves de l’Académie du 15eme — Concert des
élèves des académies musicales
•
SAMEDI 27 JUIN — de 16h30 à 18h30
Hit rewind groupe reprises pop 80 à nos jours — Reprises de pop variétés des
années 80 à nos jours
JUILLET
•
SAMEDI 4 JUILLET — de 14h00 à 17h00
Le 15ème en musique — Chants Gospel durant l’Eté
• DIMANCHE
5 JUILLET — de 09h30 à 11h30
Festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents
artistiques du 15eme
AOÛT
•
DIMANCHE 30 AOÛT — de 09h30 à 11h30
Festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents
artistiques du 15eme
SEPTEMBRE
• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h30
O2Vie concert — Duo piano voix
• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 18h30
Concert Jazz — standards de jazz,
blues, bossa…
Des concerts y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Jean Chérioux 260, rue de Vaugirard 75015 PARIS
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