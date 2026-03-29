Kiosque en fête au square Jean Chérioux Square Jean Chérioux PARIS

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 17h00

Chansons Française — concert, chansons française, de Trenet à Leprest

• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h00

La promenade Musique — Concert du

duo La Promenade

JUIN

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 16h00 à 17h30

concert de flûtes traversières — concert classique avec

flûtes traversières, voix,

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 09h30 à 11h30

festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents

artistiques du 15eme

• DIMANCHE 14 JUIN — de 15h30 à 18h30

Concert Jazz — standards de jazz,

blues, bossa…

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 14h00 à 17h00

Concert des élèves de l’Académie du 15eme — Concert des

élèves des académies musicales

•

SAMEDI 27 JUIN — de 16h30 à 18h30

Hit rewind groupe reprises pop 80 à nos jours — Reprises de pop variétés des

années 80 à nos jours

JUILLET

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 14h00 à 17h00

Le 15ème en musique — Chants Gospel durant l’Eté

• DIMANCHE

5 JUILLET — de 09h30 à 11h30

Festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents

artistiques du 15eme

AOÛT

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 09h30 à 11h30

Festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents

artistiques du 15eme

SEPTEMBRE

• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h30

O2Vie concert — Duo piano voix

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 18h30

Concert Jazz — standards de jazz,

blues, bossa…

Des concerts y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Jean Chérioux 260, rue de Vaugirard 75015 PARIS

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