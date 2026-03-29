Kiosque en fête au square Jean Chérioux Square Jean Chérioux PARIS

Kiosque en fête au square Jean Chérioux Square Jean Chérioux PARIS

Kiosque en fête au square Jean Chérioux Square Jean Chérioux PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 17h00
Chansons Française — concert, chansons française, de Trenet à Leprest

• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h00
La promenade Musique — Concert du
duo La Promenade

JUIN


DIMANCHE 7 JUIN — de 16h00 à 17h30
concert de flûtes traversières — concert classique avec
flûtes traversières, voix,


DIMANCHE 7 JUIN — de 09h30 à 11h30
festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents
artistiques du 15eme

• DIMANCHE 14 JUIN — de 15h30 à 18h30
Concert Jazz — standards de jazz,
blues, bossa…


DIMANCHE 21 JUIN — de 14h00 à 17h00
Concert des élèves de l’Académie du 15eme — Concert des
élèves des académies musicales


SAMEDI 27 JUIN — de 16h30 à 18h30
Hit rewind groupe reprises pop 80 à nos jours — Reprises de pop variétés des
années 80 à nos jours

JUILLET


SAMEDI 4 JUILLET — de 14h00 à 17h00
Le 15ème en musique — Chants Gospel durant l’Eté

• DIMANCHE
5 JUILLET — de 09h30 à 11h30
Festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents
artistiques du 15eme

AOÛT


DIMANCHE 30 AOÛT — de 09h30 à 11h30
Festival – le bel endormi — Mettre en avant les talents
artistiques du 15eme

SEPTEMBRE

• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h30
O2Vie concert — Duo piano voix

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 18h30
Concert Jazz — standards de jazz,
blues, bossa…

Des concerts y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Jean Chérioux 260, rue de Vaugirard  75015 PARIS
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