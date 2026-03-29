Kiosque en fête au square Paul Robin Square Paul Robin PARIS

MAI

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MERCREDI 27 MAI — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

JUIN

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VENDREDI 19 JUIN — de 17h00 à 18h30

Kiosque en fête à Hébert — Programmation culturelle danse

et musique

Des ateliers de danse et de sensibilisation y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Paul Robin 10 place Hebert 75018 PARIS

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