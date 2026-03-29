Kiosque en fête au square Paul Robin Square Paul Robin PARIS

Kiosque en fête au square Paul Robin Square Paul Robin PARIS

Kiosque en fête au square Paul Robin Square Paul Robin PARIS samedi 18 avril 2026.

MAI


MERCREDI 27 MAI — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue

JUIN


VENDREDI 19 JUIN — de 17h00 à 18h30
Kiosque en fête à Hébert — Programmation culturelle danse
et musique

Des ateliers de danse et de sensibilisation y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Paul Robin 10 place Hebert  75018 PARIS
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