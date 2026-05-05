Kiosque en fête ! Scène ouverte aux artistes et aux talents locaux pour fêter l’arriver de l’été dans le19ème., Square Monseigneur Maillet,, Paris
Kiosque en fête ! Scène ouverte aux artistes et aux talents locaux pour fêter l’arriver de l’été dans le19ème., Square Monseigneur Maillet,, Paris dimanche 21 juin 2026.
Kiosque en fête ! Scène ouverte aux artistes et aux talents locaux pour fêter l’arriver de l’été dans le19ème. Dimanche 21 juin, 17h00 Square Monseigneur Maillet, Paris
Sans réservation/sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
L’association Vagabond Vibes vous donne rendez vous le Dimanche 21 juin dans le Square Monseigneur Maillet dans le 19ème arrondissement.
Pour une scène musicale éclectique
L’accès à la scène ouverte est uniquement réservé aux artistes inscris en amont de l’événement.
Square Monseigneur Maillet, Place des Fêtes, 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France
Fête de la musique 2026
©ministère de la Culture
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