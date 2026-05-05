Kiosque en fête ! Scène ouverte aux artistes et aux talents locaux pour fêter l’arriver de l’été dans le19ème., Square Serge Reggiani, 75019 Paris, Paris

Kiosque en fête ! Scène ouverte aux artistes et aux talents locaux pour fêter l’arriver de l’été dans le19ème. Dimanche 21 juin, 17h00 Square Serge Reggiani, 75019 Paris

Sans réservation/sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

L’association Vagabond Vibes vous donne rendez vous le Dimanche 21 juin dans le square Serge Reggiani dans le 19ème arrondissement.

Pour une scène musicale éclectique

L’accès à la scène ouverte est uniquement réservé aux artistes inscris en amont de l’événement.

Square Serge Reggiani, 75019 Paris 4 Place de Bitche, Paris 75019, France75019 Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France l se trouve place de Bitche, à proximité du canal de l’Ourcq et de l’église Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette.

Les quatre entrées du site se font par la place de Bitche au nord, par le parvis de l’église Saint-Jacques-et-Saint-Christophe de la Villette, la rue de Crimée au sud, le quai de l’Oise à l’est et la rue Jomard à l’ouest. Le quai de la Seine se termine précisément à l’entrée sud du square. Il est desservi par la ligne (M) (7) à la station Crimée et par la ligne (M) (5) à la station Lumière

Fête de la musique 2026

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