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Kiosques en fête n°1/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardin Nelson Mandela PARIS

Kiosques en fête n°1/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardin Nelson Mandela PARIS

Kiosques en fête n°1/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardin Nelson Mandela PARIS samedi 18 avril 2026.

Lieu : Jardin Nelson Mandela

Adresse : 32, rue Berger

Ville : 75001 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

SAMEDI 18 AVRIL à Paris de 16h à 19h.

Venez chanter tous ensemble avec des
musiciens à l’occasion de l’événement « Kiosque en fête ».

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MIEUX QU’UN KARAOKÉ !

Personne ne prend seul le micro, tout le monde,
même les plus timides, chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une
batterie.

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IMPORTANT : il n’y aura peut-être pas assez de carnets de chant pour tout le monde.
Si vous pouvez, venez avec le vôtre imprimé (20 pages). Téléchargez-le ici : https://linktr.ee/laissezvouschanter

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Alors commencez à chauffer vos
voix !

Sno & Bertrand

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Vidéos, dates, paroles des chansons, réseaux sociaux…
Tout est sur notre site internet : https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil

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Kiosque du jardin Nelson Mandela

32 rue Berger

75001 Paris

Métro Les Halles

SAMEDI 18 AVRIL à Paris de 16h à 19h.
Venez chanter tous ensemble avec des musiciens à l’occasion de l’événement « Kiosque en fête ».
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Public adultes. A partir de 23 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00

Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger  75001 PARIS
https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/


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