Kiosques en fête n°1/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardin Nelson Mandela PARIS

SAMEDI 18 AVRIL à Paris de 16h à 19h.

Venez chanter tous ensemble avec des

musiciens à l’occasion de l’événement « Kiosque en fête ».

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MIEUX QU’UN KARAOKÉ !

Personne ne prend seul le micro, tout le monde,

même les plus timides, chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une

batterie.

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IMPORTANT : il n’y aura peut-être pas assez de carnets de chant pour tout le monde.

Si vous pouvez, venez avec le vôtre imprimé (20 pages). Téléchargez-le ici : https://linktr.ee/laissezvouschanter

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Alors commencez à chauffer vos

voix !

Sno & Bertrand

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Vidéos, dates, paroles des chansons, réseaux sociaux…

Tout est sur notre site internet : https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil

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Kiosque du jardin Nelson Mandela

32 rue Berger

75001 Paris

Métro Les Halles

SAMEDI 18 AVRIL à Paris de 16h à 19h.

Venez chanter tous ensemble avec des musiciens à l’occasion de l’événement « Kiosque en fête ».

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Public adultes. A partir de 23 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00

Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 PARIS

https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/



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