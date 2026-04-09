Kiosques en fête n°1/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardin Nelson Mandela PARIS
Kiosques en fête n°1/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardin Nelson Mandela PARIS samedi 18 avril 2026.
SAMEDI 18 AVRIL à Paris de 16h à 19h.
Venez chanter tous ensemble avec des
musiciens à l’occasion de l’événement « Kiosque en fête ».
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MIEUX QU’UN KARAOKÉ !
Personne ne prend seul le micro, tout le monde,
même les plus timides, chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une
batterie.
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IMPORTANT : il n’y aura peut-être pas assez de carnets de chant pour tout le monde.
Si vous pouvez, venez avec le vôtre imprimé (20 pages). Téléchargez-le ici : https://linktr.ee/laissezvouschanter
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Alors commencez à chauffer vos
voix !
Sno & Bertrand
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Vidéos, dates, paroles des chansons, réseaux sociaux…
Tout est sur notre site internet : https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil
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Kiosque du jardin Nelson Mandela
32 rue Berger
75001 Paris
Métro Les Halles
SAMEDI 18 AVRIL à Paris de 16h à 19h.
Venez chanter tous ensemble avec des musiciens à l’occasion de l’événement « Kiosque en fête ».
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Public adultes. A partir de 23 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00
Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 PARIS
https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/
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