Kiosques en Fêtes – Zao et l’accordéon Square Monseigneur Maillet Paris

Portée par l’accordéon, la marionnette voyage entre rêve et réalité, là où naissent la poésie et les rencontres. Un spectacle tout en simplicité, une invitation sensible à retrouver l’enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous.

Un spectacle pour toute la famille, dans le cadre de Kiosques en Fête.

Comme le battement d’aile d’un papillon, Zao s’éveille et nous emporte avec une grande délicatesse…

Le dimanche 05 juillet 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00

Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris

+33603817984



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