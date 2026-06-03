Kiosques en Fêtes – Zao et l’accordéon Square Monseigneur Maillet Paris
Kiosques en Fêtes – Zao et l’accordéon Square Monseigneur Maillet Paris dimanche 5 juillet 2026.
Portée par l’accordéon, la marionnette voyage entre rêve et réalité, là où naissent la poésie et les rencontres. Un spectacle tout en simplicité, une invitation sensible à retrouver l’enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous.
Un spectacle pour toute la famille, dans le cadre de Kiosques en Fête.
Comme le battement d’aile d’un papillon, Zao s’éveille et nous emporte avec une grande délicatesse…
Le dimanche 05 juillet 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00
Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris
+33603817984
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