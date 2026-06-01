Un Voyage Entre Orient & Occident Concert Découverte !

Depuis 2011, le Chœur International Masculin : « Oneness-Dream » a donné des concerts dans de nombreuses églises et cathédrales en Europe et USA, cathédrales St Patrick de Dublin, St Andrew de Glasgow, de Rrykjavik Islande, King’s College à Cambridge…

Chants Spirituels et Sacrés, choisis parmi l’immense corpus de 23 000 chants, du poète mystique et musicien Chinmoy Khumar Ghose (1931-2007). Celui-ci a consacré sa vie à promouvoir la paix à travers son œuvre récompensée par la médaille Nehru de l’UNESCO. Il est également le fondateur du « Peace Run », le plus long relais de course à pied avec flambeau pour la paix dont l’édition 2024 avait été lancée par le Pape François à Rome. Bien que l’auteur soit d’origine indienne – il a vécu la plus grande partie de sa vie aux USA. Ses chants traduisent toutes les expériences intérieures de l’ascèse spirituelle et touchent par la beauté de leur inspiration poétique et de leurs lignes mélodiques.

« Oneness-Dream ». Rêve d’unité. Un Voyage Entre Orient & Occident. Concert Découverte !

Le samedi 27 juin 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:30:00+02:00_2026-06-27T16:30:00+02:00

Église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Lobligeois 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Église Ste Marie des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

