Turn the Queer Around La Place Paris

Cette année, le collectif Highlights fête ses 5 ans.

5 années à rassembler les danseur·euse·s hip-hop, clubbing et queers, à travers des courts-métrages, des événements festifs et des shows, pour faire vivre et dialoguer ces deux cultures.

Aujourd’hui, pour l’occasion, on vous prépare une grande surprise. Un événement à notre image.

Pour la toute première fois nous organisons un battle 1vs1 All Styles, sur des musiques All Styles !

Nouveaux concepts, nouvelles règles, des guests et peut-être même un twist que vous n’avez jamais vu.

Venez célébrer les 5 ans du collectif Highlights le samedi 27 juin à La Place !

Le samedi 27 juin 2026

de 15h30 à 21h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:30:00+02:00_2026-06-27T21:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/turn-the-queer-around



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

