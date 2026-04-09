Turn the Queer Around La Place Paris
Turn the Queer Around La Place Paris samedi 27 juin 2026.
Cette année, le collectif Highlights fête ses 5 ans.
5 années à rassembler les danseur·euse·s hip-hop, clubbing et queers, à travers des courts-métrages, des événements festifs et des shows, pour faire vivre et dialoguer ces deux cultures.
Aujourd’hui, pour l’occasion, on vous prépare une grande surprise. Un événement à notre image.
Pour la toute première fois nous organisons un battle 1vs1 All Styles, sur des musiques All Styles !
Nouveaux concepts, nouvelles règles, des guests et peut-être même un twist que vous n’avez jamais vu.
Venez célébrer les 5 ans du collectif Highlights le samedi 27 juin à La Place !
Le samedi 27 juin 2026
de 15h30 à 21h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T15:30:00+02:00_2026-06-27T21:00:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/turn-the-queer-around
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