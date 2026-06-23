Open Air gratuit – Ultradoux investit le Parc de Belleville Parc de Belleville Paris

Alerte Open Air ☀️

Sortez les glacières et les éventails, Ultradoux posera ses platines au parc de Belleville pour réchauffer les tribunes de l’amphithéâtre le samedi 27 juin de 16h à 19h

Amoureux de la house sous toutes ses coutures, le collectif est un habitué des scènes parisiennes depuis 4 ans. En plus du même toit, les 3 amis partagent un frénétique besoin de papillonner entre les festivals électroniques européens, renouvelant sans cesse leur inspiration. Ils se feront un plaisir de vous partager leurs dernières trouvailles musicales aux côtés de leurs invités mystères.

Infos pratiques

Amphithéâtre du Parc de Belleville

Samedi 27 juin, 16h – 19h

Entrée libre et gratuite

Le temps d’un après-midi, le collectif parisien Ultradoux posera ses platines au parc de Belleville pour proposer des DJ sets ensoleillés.

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 Entrée/sortie public et PMR par la rue Piat Paris

Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (351m)

Bus -> 96 : Julien Lacroix (Paris) (296m)

Vélib -> Parc de Belleville – Julien Lacroix (53.44m)

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