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KITSCH PARTY PARC DES EXPOSITIONS Charleville Mezieres

KITSCH PARTY PARC DES EXPOSITIONS Charleville Mezieres

KITSCH PARTY PARC DES EXPOSITIONS Charleville Mezieres samedi 21 novembre 2026.

Lieu : PARC DES EXPOSITIONS

Adresse : RUE DE LA VIEILLE MEUSE

Ville : 08000 Charleville Mezieres

Département : 08

Début : 2026-11-21

Fin : 2026-11-21

Heure de début : 20:45

KITSCH PARTY Début : 2026-11-21 à 20:45. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC DES EXPOSITIONS RUE DE LA VIEILLE MEUSE 08000 Charleville Mezieres 08

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