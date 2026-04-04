KITSCH PARTY PARC DES EXPOSITIONS Charleville Mezieres
KITSCH PARTY PARC DES EXPOSITIONS Charleville Mezieres samedi 21 novembre 2026.
KITSCH PARTY Début : 2026-11-21 à 20:45. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
PARC DES EXPOSITIONS RUE DE LA VIEILLE MEUSE 08000 Charleville Mezieres 08
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