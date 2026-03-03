KKC Orchestra x Collectif Passatges en Coserans, Place Récaborde Pau, Pau

KKC Orchestra x Collectif Passatges en Coserans Dimanche 21 juin, 22h45 Place Récaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T22:45:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T22:45:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Une rencontre explosive entre flow et héritage. Le KKC Orchestra et le Collectif Passatges en Couserans croisent leurs énergies pour créer une musique vivante, ancrée dans les traditions et portée par l’urgence du présent.

Riffs issus du patrimoine, beats percutants, textes engagés : cette création hybride fait dialoguer les époques et les styles. Sur scène, l’énergie est brute, collective, irrésistible.

Une expérience musicale vibrante, entre racines et modernité, à écouter, ressentir… et vivre pleinement.

Place Récaborde Pau Place François Récaborde, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La place Récaborde est le point central du quartier historique du Hédas, situé dans la ville basse à Pau.

Elle tient son nom de François Récaborde, figure emblématique du rugby palois né le 2 avril 1902 à Pau. En 1922, il intégra l’équipe première de la Section paloise et obtint le titre de champion de France en 1928. Sergent durant la Seconde Guerre mondiale et membre du Réseau Alibi, il fut récompensé de la Croix de guerre 1939-1945 et fait Chevalier de la Légion d’Honneur.

Une rencontre explosive entre flow et héritage. Le **KKC Orchestra** et le **Collectif Passatges en Couserans** croisent leurs énergies pour créer une musique vivante, ancrée dans les traditions et …

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