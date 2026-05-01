Mulhouse

Knit at Motoco Festival de Laine

13 rue de Pfastatt Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pendant ce festival dédié au tricot et au crochet, découvrez l’univers de la laine entre ateliers, initiations, rencontres et conférences avec des créateurs passionnés. Que vous soyez débutant ou confirmé, profitez d’une ambiance chaleureuse pour apprendre, créer et partager quelques mailles jusqu’au bout de la nuit.

Lors de ce festival, vous trouverez de la laine, des accessoires pour tricot et crochet, des cours avec Julie Knits in Paris, Rililie, Patricia Werlé, Crazy Good Fil et Marie Brignonne, une conférence et des initiations gratuites au tricot et au crochet.

Vous pourrez également profiter d’un espace convivial pour tricoter et papoter jusqu’au bout de la nuit. Bien entendu, des Foods Trucks, un bar avec boissons chaudes et froides seront présents.

Les cours sont uniquement accessibles sur inscription .

13 rue de Pfastatt Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 09 96 60 filaliermulhouse@gmail.com

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English :

During this festival dedicated to knitting and crochet, discover the world of wool through workshops, initiations, meetings and conferences with passionate creators. Whether you’re a beginner or an experienced knitter, enjoy a warm and welcoming atmosphere to learn, create and share a few stitches until the end of the night.

L’événement Knit at Motoco Festival de Laine Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace