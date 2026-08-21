Knock, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Knock Dimanche 20 septembre, 18h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:44:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:44:00+02:00

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France http://www.cinetruffaut.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=XQQ0R »}]

Festival play it again – 1923, le Dr Knock arrive à Saint-Maurice, dans les Vosges où il vient de racheter pour quelques billets de mille francs, le cabinet médical du Dr Parpalaid.